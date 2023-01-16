Продуманий крок: експерт пояснив, що стоїть за перестановками в керівництві російською армією

Зміна керівництва військовою кампанією Росії в Україні свідчить про виклики, перед якими постає РФ у досягненні своїх цілей.

Заміна командувача так званого об’єднаного угруповання військ Росії в Україні Сергія Суровікіна на начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Герасимова та інші перестановки в російській армії стали предметом обговорення як російських і українських, так і західних військових та політичних кіл.

Військовий експерт, член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець вважає, що перестановки в командуванні ЗС РФ свідчать багато про що — Росія найімовірніше готується до нового витка агресії проти України.

Таку думку він висловив телеканалу FREEДОМ.

"На жаль, у нас у наших засобах масової інформації, і всі фахівці чомусь якось легко оминули те питання, що новопризначеним командувачем або тим, хто очолив усі ЗС РФ, які ведуть війну проти України, знову очолює начальник Генерального штабу Герасимов. Скинутий, знятий, трошки обгаджений, із нього намагалися цапа-відбувайла робити у свій час, а йому в підпорядкування дають Суровікіна, який командував зараз. А хто такий Суровікін? Це штатний командувач повітряно-космічних сил Росії, до яких входить космос, авіація, ППО тощо", — сказав він.

Експерт додав, що другим заступником у підпорядкування Герасимову дали командувача сухопутних військ ЗС РФ. Крім того, у нього в заступниках пішов і один із перших заступників начальника Генерального штабу.

"Тобто така радикальна зміна керівництва, ведення військових дій ЗС РФ проти України свідчить дуже багато про що, і її потрібно дуже серйозно проаналізувати, тому що там не так все просто. І верхоглядно типу одного генерала змінили на іншого. Нічого подібного. Відбулася дуже серйозна перестановка продумана і яка отримала, очевидно, відповідні повноваження. До того ж треба зауважити, що генерал Герасимов володіє чорною валізкою. Це одна з тих валізок, які є у Путіна", — додав Якубець.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у середу, 11 січня, призначив начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. На цій посаді він змінить генерала Сергія Суровікіна.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні не впливає на перебіг війни в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що призначення начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

Михайло Самусь: Путін встановив нові строки “перемоги”, проте Герасимов і Шойгу кудись зникли