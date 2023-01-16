Українка завоювала медаль на Кубку Європи зі сноубордингу

Українська сноубордистка Аннамарі Данча виграла "бронзу" на етапі Кубка Європи в італійському місті Алеге.

32-річна українка завоювала нагороду в паралельному слаломі. 15 січня Аннамарі виграла кваліфікацію, після чого у фінальних заїздах виборола бронзову медаль.

Ця медаль для України є другою на етапах Кубка Європи поточного сезону.

Додамо, що ще напередодні Данча виступала на етапі Кубка світу у швейцарському Скуолі, де фінішувала 19-ю в паралельному слаломі-гігант (PGS).

До слова, Аннамарі Данча – уродженка Закарпаття, учасниця чотирьох зимових Олімпіад і віцечемпіонка світу 2019 року в дисципліні паралельний слалом.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська санкарка стала чемпіонкою світу серед юніорок.

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