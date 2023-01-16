Украинка завоевала медаль на Кубке Европы по сноубордингу

Украинская сноубордистка Аннамары Данча выиграла "бронзу" на этапе Кубка Европы в итальянском городе Алеге.

32-летняя украинка завоевала награду в параллельном слаломе. 15 января Аннамари выиграла квалификацию, после чего в финальных заездах выборола бронзовую медаль.

Эта медаль для Украины вторая на этапах Кубка Европы в текущем сезоне.

Добавим, что еще накануне Данча выступала на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле, где финишировала 19-й в параллельном слаломе-гиганте (PGS).

К слову, Аннамари Данча – уроженка Закарпатья, участница четырех зимних Олимпиад и вице-чемпионка мира 2019 года в дисциплине параллельный слалом.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинская саночница стала чемпионкой мира среди юниорок.

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