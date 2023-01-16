Почему Путин выглядит плохо на видео: политтехнолог раскрыл тайну

Израильский политтехнолог Михаил Шейтельман, живущий в Украине, объяснил, почему в последнее время у российского диктатора Владимира Путина такой плохой вид на видео, которые транслируют с мероприятий с его участием.

Об этом Шейтельман рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание "ГОРДОН".

Так, по словам политтехнолога, это связано с тем, что к Путину не пускают профессиональных операторов, все события с его участием снимают оперативники Федеральной службы безопасности. И впервые Шейтельман увидел, что президент РФ не такой, как обычно, 21 февраля 2022 года, когда Путин проводил заседание Совета безопасности России, на котором рассматривали вопросы признания "независимыми республиками" "ЛНР" и "ЛНР". То есть, перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.

"Я увидел там другого Путина. Не того, которого я знал раньше. Ну, я же знал, как он выглядит, как его снимают. Понятно, что у них был бренд-бук, как снимать Путина, что нельзя сзади, с такого ракурса, — только отсюда, только это... Рост показать, вот так, а это иначе... Если вы внимательно посмотрите кадры 21 февраля — это был другой человек, другой Путин — это было лицо в красных прожилках, это были руки дрожащие. Физически просто было видно, что у него дрожит рука... Ни разу до этого не показывали красные прожилки. И многое другое, какие-то мелочи..." — сказал Шейтельман.

Он рассказал, что после того, как увидел видео с Путиным из заседания Совбеза 21 февраля, он позвонил знакомым в России, "общавшихся с определенными людьми в администрации (ред. — Кремля)" и они раскрыли правду, что к диктатору РФ уже давно никого не пускают, в том числе и журналистов.

"...Я начал звонить и спрашивать: "Что случилось с Путиным? Умирает? Что случилось?" Мне раскрыли правду. Поскольку Путин сидел все это время на самоизоляции через COVID-19, а тогда тоже к нему пускали только людей, которые проходят определенный протокол, а постоянная обслуга сидела с ним полтора года... Вот мне сказали: "Слушай, раньше его снимал "Первый канал" и всякие такие люди, специально обученные. Специалисты великие. А это оперативная съемка ФСБ. Все, что сейчас тебе показывают – это оперативная съемка ФСБ. Почему? Потому что других не пускают туда", – узнал Шейтельман.

Он добавил, что сотрудников ФСБ учат снимать максимально достоверно, именно поэтому Путин выглядит на этих видео не таким, как раньше.



Напомним, что ранее стало известно, что президент России Владимир Путин до войны против Украины "контролировал страну процентов на 80, а сегодня — на 20. Сейчас российский диктатор может отдавать только те приказы, в которых он очень уверен, что они будут исполнены. Некоторые указы Путина "выдают" задним числом, например, после деоккупации Херсона Вооруженными силами Украины Путин вообще не сделал никакого заявления.

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