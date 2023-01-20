Директор ЦРУ тайно посетил Киев на прошлой неделе – WP

Поддержка Украины остается на самом высоком уровне
На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
Источники журналистов утверждают, что Бернс прилетал в Украину, чтобы поделиться с украинским руководством ожиданиями дальнейших действий российских агрессоров.
"После встречи Зеленский четко понял, что поддержка Киева со стороны Вашингтона остается сильной, а финансирование в размере 45 миллиардов долларов, принятое Конгрессом в декабре 2022 года, будет продолжаться, по крайней мере, до июля или августа", — пишет WP.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины, стоимость которого составляет $2,5 млрд.
Также мы информировали, что республиканцы призвали президента США Джо Байдена немедленно передать Украине танки и дальнобойные боеприпасы.
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