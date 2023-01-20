США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины, стоимость которого составляет $2,5 млрд.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

В рамках нового пакета Украина получит бронемашины, БМП, системы ПВО, боеприпасы и другое оружие.

Список оружия, входящего в новый пакет:

дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS;

восемь систем противовоздушной обороны «Avenger»;

59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295.000 боеприпасов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров «Stryker» с 20 минными катками;

53 "MRAP";

350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

высокоскоростные противорадиационные ракеты "HARM".

Также Украина получит дополнительное снаряжение:

95.000 105-мм артиллерийских снарядов;

20.000 155-мм артиллерийских снарядов;

600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

11.800 120-мм минометных мин;

12 автомобилей поддержки боеприпасов и 6 командно-штабных автомобилей;

22 тактические машины для буксировки вооружения;

2.000 противотанковых ракет;

3.000.000 патронов для стрелкового оружия;

взрывное оборудование для расчистки ограждений, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения;

запасные части и другое полевое снаряжение.

Напомним, ранее новый глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может получить немецкие танки без американских.

Также мы информировали, что республиканцы призвали президента США Джо Байдена немедленно передать Украине танки и дальнобойные боеприпасы.

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