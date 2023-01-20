США оголосили про новий пакет війської допомоги для України

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

В рамках нового пакету Україна отримає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси та іншу зброю.

Список зброї, яка входить у новий пакет:

додаткові боєприпаси для «NASAMS» та «HIMARS»;

вісім систем протиповітряної оборони «Avenger»;

59 БМП «Bradley» з 590 протитанковими ракетами TOW і 295.000 боєприпасів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів «Stryker» з 20 мінними катками;

53 «MRAP»;

350 високомобільних багатоцільових колісних машин «HMMWV»;

високошвидкісні протирадіаційні ракети «HARM».

Також Україна отримає додаткове спорядження:

95.000 105-мм артилерійських снарядів;

20.000 155-мм артилерійських снарядів;

600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

11.800 120-мм мінометних мін;

12 автомобілів підтримки боєприпасів та 6 командно-штабних автомобілів;

22 тактичні машини для буксирування озброєння;

2.000 протитанкових ракет;

3.000.000 набоїв для стрілецької зброї;

підривне обладнання для розчищення загороджень, протипіхотні боєприпаси та прилади нічного бачення;

запасні частини та інше польове спорядження.

Нагадаємо, раніше новий голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може отримати німецькі танки без американських.

Також ми інформували, що республіканці закликали президента США Джо Байдена негайно передати Україні танки та далекобійні боєприпаси.

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