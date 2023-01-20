Україна може отримати німецькі танки без американських — Пісторіус

Новий голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що нема потреби привʼязувати постачання німецьких танків Leopard 2 з наданням американських бойових машин M1 Abrams.

Про це Пісторіус сказав в інтерв’ю телеканалу ARD.

"Мені нічого не відомо про подібний взаємозв'язок", – сказав він.

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На питання, чи може Німеччина поставити Україні танки без США, він заявив, що наразі канцлер Олаф Шольц обговорює це питання з Джо Байденом.

"Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього питання в найближчі кілька днів. Але сьогодні я не можу сказати вам, який вигляд воно матиме", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик, полковник Петро Черник заявив, що надання військової допомоги Україні створює передумови для того, щоб ЗСУ могли організовувати серйозні контрнаступальні операції.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна отримає від західних партнерів необхідну кількість військової техніки та озброєння, щоб вийти на кордони 23 лютого.

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