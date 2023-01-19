Україні надають озброєння для оборони чи контрнаступу: відповідь військового експерта

Петро Черник розповів про створення передумов для дійсно серйозних наступальних операцій.

Надання військової допомоги Україні створює передумови для того, щоб ЗСУ могли організовувати серйозні контрнаступальні операції.

Про це сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий аналітик, полковник Петро Черник.

"Мені дуже неприйнятно, що хтось до чогось когось готує. Українці самі повинні вирішувати, що робити і в який спосіб вибивати ворога. Водночас без західної техніки ми не зможемо повноцінно протистояти противнику. На мій погляд, всі передумови для того, щоб на весну склалися всі аспекти для наших дійсно серйозних наступальних операцій, є", - зазначив Черник.

Водночас експерт нагадав, що війна - це складне і динамічне явище.

"Війна - це таке мистецтво, у якому вдається те, що заздалегідь прораховано", - додав експерт.

Додамо, що 20 січня на зустрічі саміту"Рамштайн" декілька країн можуть оголосити про наміри відправити в Україну танки Leopard.

Також повідомлялося, що 9 країн Європи пообіцяли безпрецедентну військову допомогу ЗСУ.

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