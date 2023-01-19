Полковник ЗСУ спрогнозував розвиток боїв за Донбас

Силам оборони України дуже важко в цих боях, але вони поки що – на її користь.

Бойові дії на Донбасі найближчим часом розвиватимуться так, як і на цю хвилину, коли ЗСУ "перемелюють" там величезну кількість російських військ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

"Бойові дії (на Донбасі – ред.) далі розвиватимуться так, як і на цю хвилину. Ми нескінченно, щоденно, невтомно перемелюємо цей колосальний людський масив. Поки що, як би там важко для нас не було, але – на нашу користь. На превеликий жаль, не можемо скасувати ту велетенську кількість людського потенціалу, котрий направлений на наші позиції", – сказав Черник.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони України, президента РФ Володимир Путін поставив військовому командуванню новий термін захоплення Донбасу – до березня. До цього часу командування ворога також повинне було б сформувати там певну зону безпеки.

Проте нардеп, полковник СБУ Роман Костенко сумнівається, що окупанти справді планують захопити весь Донбас до 1 березня, адже цьому не сприяє погода та наявність у ворога зброї.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомив 19 січня про уповільнення війни – "не тільки через те, що зима, а через міцність на полі бою". Глава держави наголосив, що Україна очікує на допомогу з озброєнням.

Додамо, що бої за Соледар та Бахмут тривають.

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