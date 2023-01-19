Полковник ВСУ спрогнозировал развитие боев за Донбасс

Силам обороны Украины очень тяжело в этих боях, но они пока – в ее пользу.

Боевые действия на Донбассе в ближайшее время будут развиваться так же, как и в эту минуту, когда ВСУ "перемалывают" там огромное количество российских войск.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Чернык.

"Боевые действия (на Донбассе – ред.) будут дальше развиваться так, как и на эту минуту. Мы бесконечно, ежедневно, без устали перемалываем этот колоссальный человеческий массив. Пока, как бы там тяжело для нас ни было, но – в нашу пользу. К большому сожалению, не можем отменить то огромное количество человеческого потенциала, который направлен на наши позиции", – сказал Чернык.

Напомним, по данным ГУР Минобороны Украины, президент РФ Владимир Путин поставил военному командованию новый срок захвата Донбасса – до марта. До этого времени командование врага также должно было бы сформировать там определенную зону безопасности.

Однако нардеп, полковник СБУ Роман Костенко сомневается, что оккупанты действительно планируют захватить весь Донбасс до 1 марта, ведь этому не способствует погода и наличие у врага оружия.

Заметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 19 января о замедлении войны – "не только из-за того, что зима, а из-за крепости на поле боя". Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает помощи с вооружением.

Добавим, что бои за Соледар и Бахмут продолжаются.

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