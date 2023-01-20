Украина может получить немецкие танки без американских — Писториус

Новый глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что нет необходимости привязывать поставки немецких танков Leopard 2 с предоставлением американских боевых машин M1 Abrams.

Об этом Писториус сказал в интервью телеканалу ARD.

"Мне ничего не известно о подобной взаимосвязи", – сказал он.

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На вопрос, может ли Германия поставить Украине танки без США, он заявил, что канцлер Олаф Шольц обсуждает этот вопрос с Джо Байденом.

"Я абсолютно уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но сегодня я не могу сказать вам, как будет оно выглядеть", – отметил он.

Напомним, ранее военный аналитик, полковник Петр Черник заявил, что предоставление военной помощи Украине создает предпосылки для того, чтобы ВСУ могли организовывать серьезные контрнаступательные операции.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина получит от западных партнеров необходимое количество военной техники и вооружения для выхода на границы 23 февраля.

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