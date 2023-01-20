Директор ЦРУ таємно відвідав Київ минулого тижня - WP

Підтримка України залишається на найвищому рівні
Минулого тижня директор ЦРУ Вільям Бернс таємно навідався до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє видання The Washington Post.
Джерела журналістів стверджують, що Бернс прилітав в Україну, щоб поділитись з українським керівництвом очікуваннями щодо подальших дій російських агресорів.
"Після зустрічі Зеленський чітко зрозумів, що підтримка Києва з боку Вашингтона залишається сильною, а фінансування в розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні 2022 року, триватиме принаймні до липня або серпня", - пише WP.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд.
Також ми інформували, що республіканці закликали президента США Джо Байдена негайно передати Україні танки та далекобійні боєприпаси.
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