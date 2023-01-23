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На Сумщині ворог обстріляв дві громади: подробиці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині ворог обстріляв дві громади: подробиці

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:30 22 січня 2023.

Протягом дня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади.

Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли - разом 15 прильотів.

По Шалигинській громаді противник ударив один раз з артилерії.

В обох випадках без постраждалих та руйнувань.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ворог завдав 115 ударів по прикордонню Сумщини. Унаслідок обстрілу є поранені. 

Напередодні російські диверсанти намагалися перетнути кордон на Сумщині. Група складалася з шести осіб. 

До того ж росіяни обстріляли дві громади на Сумщині з мінометів і стрілецької зброї. Жертв і постраждалих немає.

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Дата публікації
Перегляди
2479
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