Ворог завдав 115 ударів по прикордонню Сумщини: є поранені

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 22:00 21 січня 2023.

115 ударів завдали росіяни протягом дня по прикордонню Сумщини.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади.

Зокрема:

Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів).

Внаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок. Зруйнований один житловий будинок - у нього потрапила міна. Ще близько 10 осель пошкоджені. В одному домогосподарстві убило корову і маленьке теля.

Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 40 прильотів.

Краснопільська громада: 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.

По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів).

Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із кулемету (10 черг) в напрямку української території.

Після 8 години ранку ворог відкривав артилерійський вогонь по Середино-Будській громаді. Було 9 прильотів - без постраждалих.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що раніше російські диверсанти намагалися перетнути кордон на Сумщині. Група порушників кордону складалася з шести осіб.

До того ж напередодні росіяни обстріляли дві громади на Сумщині з мінометів і стрілецької зброї. На щастя, внаслідок обстрілів жертв і постраждалих немає.

Також окупанти обстріляли Сумщину з території Росії. Унаслідок цього було поранено чоловіка.

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