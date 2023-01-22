Враг нанес 115 ударов по приграничью Сумщине: есть раненые

Стала известна ситуация на приграничье Сумщины по состоянию на 22:00 21 января 2023 года.
115 ударов нанесли россияне в течение дня по приграничнью Сумщине.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Под обстрелами были Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады.
В частности:
- Эсманьскую громаду враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов).
В результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Разрушен один жилой дом – в него попала мина. Еще около 10 домов повреждены. В одном домохозяйстве убило корову и маленького теленка.
- Новослободскую громаду россияне обстреляли из минометов, 40 прилетов.
- Краснопольская громада: 9 вражеских мин взорвались на пограничных.
- По Белопольской громаде противник избивал из минометов (15 прилетов) и артиллерии (7 прилетов).
- Шалыгинская громада: враг открывал огонь из пулемета (10 очередей) в направлении украинской территории.
- После 8 часов утра враг открывал артиллерийский огонь по Середино-Будской громаде. Было 9 прилетов – без пострадавших.
«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.
Ситуация в Сумской области
Напомним, что ранее российские диверсанты пытались пересечь границу на Сумщине. Группа нарушителей границы состояла из шести человек.
К тому же накануне россияне обстреляли две громады в Сумской области из минометов и стрелкового оружия. К счастью, в результате обстрелов жертв и пострадавших нет.
Также оккупанты обстреляли Сумщину с территории России. В результате этого был ранен мужчина.
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