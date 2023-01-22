Враг нанес 115 ударов по приграничью Сумщине: есть раненые

Стала известна ситуация на приграничье Сумщины по состоянию на 22:00 21 января 2023 года.

115 ударов нанесли россияне в течение дня по приграничнью Сумщине.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под обстрелами были Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады.

В частности:

Эсманьскую громаду враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов).

В результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Разрушен один жилой дом – в него попала мина. Еще около 10 домов повреждены. В одном домохозяйстве убило корову и маленького теленка.

Новослободскую громаду россияне обстреляли из минометов, 40 прилетов.

Краснопольская громада: 9 вражеских мин взорвались на пограничных.

По Белопольской громаде противник избивал из минометов (15 прилетов) и артиллерии (7 прилетов).

Шалыгинская громада: враг открывал огонь из пулемета (10 очередей) в направлении украинской территории.

После 8 часов утра враг открывал артиллерийский огонь по Середино-Будской громаде. Было 9 прилетов – без пострадавших.

«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что ранее российские диверсанты пытались пересечь границу на Сумщине. Группа нарушителей границы состояла из шести человек.

К тому же накануне россияне обстреляли две громады в Сумской области из минометов и стрелкового оружия. К счастью, в результате обстрелов жертв и пострадавших нет.

Также оккупанты обстреляли Сумщину с территории России. В результате этого был ранен мужчина.

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