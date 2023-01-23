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ЄС може запровадити нові санкції проти РФ та Білорусі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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ЄС може запровадити нові санкції проти РФ та Білорусі

Фото: Getty Images

Стало відомо про новий можливий пакет санкцій проти Росії та її спільників.

Європейський Союз хоче запровадити десятий пакет санкцій проти РФ у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого 2023 року.

Про це пише журналіст Рікарда Йозвяка у Twitter.

"10-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде запроваджено приблизно в першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Санкції проти Білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - йдеться у повідомленні.

Також перегляд граничної ціни на російську нафту може відбутися на початку березня 2023 року.

Нагадаємо, раніше речник уряду Польщі розкритикував заяву голови МЗС Австрії, який закликав послабити європейські обмеження щодо Москви

Крім того, ми інформували, що влада Кіпру арештувала на рахунках підсанкційних росіян 105 мільйонів євро

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Дата публікації
Перегляди
1333
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