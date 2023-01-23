ЄС може запровадити нові санкції проти РФ та Білорусі

Стало відомо про новий можливий пакет санкцій проти Росії та її спільників.

Європейський Союз хоче запровадити десятий пакет санкцій проти РФ у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого 2023 року.

Про це пише журналіст Рікарда Йозвяка у Twitter.

the EU's 10th sanctions package on #Russia will come around the 1st anniversary of the full-scale invasion of #Ukraine, 24 Feb. the sanctions on #Belarus might come even earlier. the review of the price cap on oil might happen first in March — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 22, 2023

"10-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде запроваджено приблизно в першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Санкції проти Білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - йдеться у повідомленні.

Також перегляд граничної ціни на російську нафту може відбутися на початку березня 2023 року.

Нагадаємо, раніше речник уряду Польщі розкритикував заяву голови МЗС Австрії, який закликав послабити європейські обмеження щодо Москви.

Крім того, ми інформували, що влада Кіпру арештувала на рахунках підсанкційних росіян 105 мільйонів євро.

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