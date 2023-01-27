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Євросоюз пропонує посилити санкції проти Білорусі, - Bloomberg

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Євросоюз пропонує посилити санкції проти Білорусі, - Bloomberg

Фото: Associated Press

Обмеження для Білопусі можуть наблизити до рівня санкцій проти РФ.

Європейський союз пропонує нові санкції проти Білорусі через її підтримку вторгнення Росії в Україну. Стосуватимуться вони зокрема й обмежень у технологічному та енергетичному секторах країни.

Про це повідомляє інформаціна агенція Bloomberg

Запропоновані ЄС санкції включатимуть 

  • Заборону на експорт товарів і технологій, які використовуються у військових цілях і можуть підвищити промисловий потенціал країни;
  • Обмеження на закупівлю нафти, вугілля, металопродукції та золота;
  • Торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання послуг;
  • Заходи, які обмежать дільність країни в авіаційному та енергетичному секторах і не тільки. 

У ЄС планують дозволити переслідувати тих, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб. Для схвалення запропонованих заходів потрібна підтримка всіх держав-членів Союзу. 

Нещодавно ми повідомляли, що США можуть послабити санкції проти РФ. Утім, це станеться за умови, якщо Путін виведе війська з України. 

Також ТСН.uа повідомляв, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти Вадима Новинського, митрополита Павла та низки представників РПЦ.

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Дата публікації
Перегляди
638
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