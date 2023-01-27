Євросоюз пропонує посилити санкції проти Білорусі, - Bloomberg

Обмеження для Білопусі можуть наблизити до рівня санкцій проти РФ.

Європейський союз пропонує нові санкції проти Білорусі через її підтримку вторгнення Росії в Україну. Стосуватимуться вони зокрема й обмежень у технологічному та енергетичному секторах країни.

Про це повідомляє інформаціна агенція Bloomberg.

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Запропоновані ЄС санкції включатимуть

Заборону на експорт товарів і технологій, які використовуються у військових цілях і можуть підвищити промисловий потенціал країни;

Обмеження на закупівлю нафти, вугілля, металопродукції та золота;

Торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання послуг;

Заходи, які обмежать дільність країни в авіаційному та енергетичному секторах і не тільки.

У ЄС планують дозволити переслідувати тих, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб. Для схвалення запропонованих заходів потрібна підтримка всіх держав-членів Союзу.

Нещодавно ми повідомляли, що США можуть послабити санкції проти РФ. Утім, це станеться за умови, якщо Путін виведе війська з України.

Також ТСН.uа повідомляв, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти Вадима Новинського, митрополита Павла та низки представників РПЦ.

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