Чергові санкції проти агресора: у РФ відібрали етап Гран-прі з фігурного катання

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) ухвалив рішення позбавити Росію права на проведення престижного Гран-прі з фігурного катання в сезоні-2023/24.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 16 січня. Етап мав відбутися у сезоні-2023/24.

Зазначимо, що раніше Росію вже позбавили права на проведення Гран-прі з фігурного катання поточного сезону на тлі повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, ТСН Проспорт також повідомляв, що Росію вдруге усунули від змагань у санному спорті.

Читайте також:

Швидко став "двохсотим": на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст

Знову йдуть за кораблем: CAS відхилив апеляцію РФ на усунення клубів і збірних від міжнародних змагань

Послали за кораблем: Росію та Білорусь усунули від ЧС-2022 та інших міжнародних турнірів із дзюдо