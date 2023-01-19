Чергові санкції проти агресора: у РФ відібрали етап Гран-прі з фігурного катання

Ізоляція Росії від міжнародного спорту триває.
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) ухвалив рішення позбавити Росію права на проведення престижного Гран-прі з фігурного катання в сезоні-2023/24.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні 16 січня. Етап мав відбутися у сезоні-2023/24.
Зазначимо, що раніше Росію вже позбавили права на проведення Гран-прі з фігурного катання поточного сезону на тлі повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, ТСН Проспорт також повідомляв, що Росію вдруге усунули від змагань у санному спорті.
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