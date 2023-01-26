Испания готова предоставить Украине более 50 танков Leopard

Украина может получить 53 танка немецкого производства, которые находятся на хранении на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

В четверг, 26 января, министр обороны Испании Маргарита Роблес во время встречи шести стран-пользователей Leopard 2 заявила о готовности поставить в Украину танки немецкого производства, но некоторые нуждаются в переоборудовании.

Об этом сообщает испанский телеканал RTVE.

На встрече, созванной новым министром обороны Германии, обсуждаются аспекты подготовки, технического обслуживания, запасных частей и материально-технического обеспечения транспорта.

Маргарита Роблес заявила, что Испания может поставить находящиеся в Сарагосе Leopard 2 A4, “но некоторые из них не могут быть использованы, мы собираемся проанализировать, какие из них можно переоборудовать”.

Также читайте Когда первые танки Leopard 2 поступят в Украину: официальное заявление

Как сообщает Reuters, по подсчету эксперта по безопасности и обороне Феликса Артеага из аналитического центра Elcano, Испания имеет 108 танков 2A4 – более старой, стандартной модели для многих европейских стран. Около половины этих танков Испании находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 – законсервированы на военной базе в Сарагосе. Некоторые из танков в худшем состоянии, чем другие, использовали их на запчасти.

Испания уже оценила потребности в капитальном ремонте. Германия и Украина согласились со стоимостью, оплаченной из специального фонда, и оценили, что работы могут начаться в течение двух месяцев.

Напомним, испанская армия имеет на своем вооружении больше всего танков Leopard.

Читайте также: