Тищенко будет исключен из "Слуги народа" — Арахамия

Народного депутата "Слуги народа" Николая Тищенко, который во время полномасштабной войны в Украине отправился в Таиланд, уволят с должности заместителя председателя фракции, исключат из состава фракции и партии.

Об этом 26 января сообщил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений. 1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя главы фракции "Слуга Народа". 2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции. 3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народа". Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", — написал он.

Напомним, что 26 января стало известно о "рабочей поездке" Тищенко в Таиланд, которая запланирована на 27 января. Там нардеп должен встретиться с "украинской громадой" в четырехзвездочном отеле для "улучшения взаимодействия с представителями общества".

Ранее президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу украинским нардепам и другим чиновникам. Теперь они могут покидать территорию Украины исключительно в служебные командировки.

Новости Украины: Николай Тищенко пытался силой стянуть с трибуны Гео Лероса

Читайте также: