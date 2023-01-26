Тищенка буде виключено зі "Слуги народу" - Арахамія

Народного депутата "Слуги народу" Микола Тищенка, який під час повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду, звільнять з посади заступника голови фракції, виключать зі складу фракції та партії.

Про це 26 січня повідомив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

"Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень. 1. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу". 2. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. 3. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга Народу". Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав він.

Нагадаємо, що 26 січня стало відомо про "робочу поїздку" Тищенка до Таїланду, яка запланована на 27 січня. Там нардеп має зустрітися з "українською громадою" в чотиризірковому готелі для "покращення взаємодії з представниками суспільства".

Раніше президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про заборону виїзду за кордон українським нардепам та іншим чиновникам. Тепер вони можуть покидати територію України виключно у службові відрядження.

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