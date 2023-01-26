Нардеп Тищенко поїхав до Таїланду під час війни: "операція Пхукет"

Там у нього запланована зустріч з українцями у чотиризірковому готелі.

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко під час повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду. Там у нього запланована зустріч в чотиризірковому готелі для "покращення взаємодії з представниками українського суспільства".

Про це стало відомо з повідомлення на сайті Посольства України в Королівстві Таїланд.

Захід відбудеться в п'ятницю, 27 січня, у місті Бангкок у чотиризірковому готелі Novotel.

"Шановні громадяни України! Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, що за рішенням Ради національної безпеки та оборони нардепи та інші чиновники можуть покидати територію України під час воєнного стану винятково у службові відрядження.

Скриншот

Реакція Мережі

Мережа вибухнула обуренням та мемами після новини про поїздку нардепа Тищенка до курортного Таїланду на 11-му місяці повномасштабної війни в Україні.

"Підозрюємо, що на зустрічі будуть обговорюватись такі важливі питання: організація Батальйону Пхукет; збір коштів на спорядження бійцям, які тримають оборону в Паттаї; розробка меню для підрозділу ТРО Бангкоку; А якщо серйозно, то шановні дипломати з Міністерства закордонних справ України, це взагалі нормально?",

Скриншот

"РНБО: забороняє нардепам їхати з країни під час воєнного стану. Микола Тищенко: ні слова більше",

"Операція Пхукет. Розвідник Микола "Пхі-Пхі" Тищенко. Ще ніколи сторінка посольства України у Таїланді не привертала стільки уваги",

Скриншот

"Чому дозволили виїзд? Він що, жінка?",

Скриншот

Скриншот

"А ви не чули про Таїландський котел, ні? А Коля Тищенко мужньо тримає там оборону!" - пишуть українці в Facebook.

Як Микола Тищенко відгуляв день народження дружини під час жорсткого локдауну – "Секретні матеріали"

Читайте також: