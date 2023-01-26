Нардеп Тищенко поехал в Таиланд во время войны

Там у него запланирована встреча с украинцами в четырехзвездочном отеле.

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко во время полномасштабной войны в Украине отправился в Таиланд. Там у него запланирована встреча в четырехзвездочном отеле для "улучшения взаимодействия с представителями украинского общества".

Об этом стало известно из сообщения на сайте Посольства Украины в Королевстве Таиланд.

Мероприятие состоится в пятницу, 27 января, в городе Бангкок в четырехзвездочном отеле Novotel.

"Уважаемые граждане Украины! Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, что по решению Совета национальной безопасности и обороны нардепы и другие чиновники могут покидать территорию Украины во время военного положения исключительно в служебные командировки.

Скриншот

Реакция Сети

Сеть взорвалась возмущением и мемами после новости о поездке нардепа Тищенко в курортный Таиланд на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине.

"Подозреваем, что на встрече будут обсуждаться такие важные вопросы: организация Батальона Пхукет; сбор средств на снаряжение бойцам, которые держат оборону в Паттайе; разработка меню для подразделения ТРО Бангкока; А если серьезно, то уважаемые дипломаты из Министерства иностранных дел Украины, это вообще нормально?",

Скриншот

"СНБО: запрещает нардепам уезжать из страны во время военного положения. Николай Тищенко: ни слова больше",

"Операция Пхукет. Разведчик Николай "Пхи-Пхи" Тищенко. Еще никогда страница посольства Украины в Таиланде не привлекала столько внимания",

Скриншот

"Почему разрешили выезд? Он что, женщина?",

Скриншот

Скриншот

"А вы не слышали о Таиландском котле, нет? А Коля Тищенко мужественно держит там оборону!" – пишут украинцы в Facebook.

Как Николай Тищенко отгулял день рождения жены во время жесткого локдауна – "Секретные материалы"

Читайте также: