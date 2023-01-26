Какой будет инфляция в Украине: прогноз НБУ

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году.

Согласно прогнозу НБУ, в 2024–2025 годах инфляция будет замедляться быстрее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев. А именно регулятор прогнозирует, что инфляция снизится до 10,4% в 2024 году и до 6,7% в 2025 году.

Об этом шла речь во время брифинга главы Нацбанка Андрея Пышного.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году благодаря жестким монетарным условиям, снижению мировой инфляции и более низкому потребительскому спросу из-за отключения электроэнергии.

Как сообщил Пышный, согласно прогнозу НБУ, в последующие годы инфляция будет замедляться быстрее благодаря понижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев.

Инфляция будет постепенно снижаться и оставаться управляемой благодаря мероприятиям Национального банка и правительства, а также поддержке международных партнеров. Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. условиях отключений электроэнергии", — сказал он.

Избежание эмиссионного финансирования дефицита бюджета и баланса валютного рынка может быть достигнуто благодаря получению анонсированных объемов международной помощи и совместным действиям Нацбанка и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений.

"Национальный банк ожидает, что она снизится до 10,4% в 2024 году и до 6,7% в 2025 году. Основной вклад в инфляцию в эти годы будет иметь административный компонент из-за необходимости приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням", – подчеркнул Пышный.

В то же время в НБУ ранее прогнозировали рост цен из-за вражеских обстрелов и разрушения энергетической системы Украины.

Добавим, что годовая инфляция в Украине по итогам прошлого года оказалась значительно меньше, чем ожидалось.

Накануне в ОП анонсировали развитие и трансформацию пособия по безработице.

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