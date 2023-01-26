Якою буде інфляція в Україні: прогноз НБУ

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2024-2025 роках інфляція буде сповільнюватися швидше завдяки зниженню ризиків безпеки, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв. А саме, регулятор прогнозує, що інфляція знизиться до 10,4% в 2024 році і до 6,7% в 2025 році.

Про це йшлося під час брифінгу глави Нацбанку Андрія Пишного.

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році завдяки жорстким монетарним умовам, зниженню світової інфляції та слабшому споживчому попиту через відключення електроенергії.

Як повідомив Пишний, згідно з прогнозом НБУ, в наступні роки інфляція буде сповільнюватися швидше завдяки зниженню ризиків безпеки, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.

"Інфляція буде поступово знижуватися і залишатися керованою завдяки заходам Національного банку та уряду, а також підтримці міжнародних партнерів. Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Цьому сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції і слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії", - сказав він.

Уникнення емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансу валютного ринку можна досягти завдяки отриманню анонсованих обсягів міжнародної допомоги та спільним діям Нацбанку та уряду щодо активізації ринку внутрішніх боргових залучень.

"Національний банк очікує, що вона знизиться до 10,4% в 2024 році і до 6,7% в 2025 році. Основний внесок в інфляцію в ці роки матиме адміністративна компонента через необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів", - підкреслив Пишний.

Водночас у НБУ раніше прогнозували зростання цін через ворожі обстріли і руйнування енергетичної системи України.

Додамо, що річна інфляція в Україні за підсумками минулого року виявилася значно меншою, ніж очікували.

Напередодні в ОП анонсували розвиток будівництва та трансформацію допомоги з безробіття.

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