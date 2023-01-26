Іспанія готова надати Україні понад 50 танків Leopard

Україна може отримати 53 танки німецького виробництва, які перебувають на збереженні на військовій базі в Сарагосі і потребують переобладнання.

У четвер, 26 січня, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі шести країн-користувачів Leopard 2 заявила про готовність поставити в Україну танки німецького виробництва, але деякі з них потребують переобладнання.

Про це повідомляє іспанський телеканал RTVE.

На зустрічі, яку було скликано новим міністром оборони Німеччини, обговорюються аспекти підготовки, технічного обслуговування, запасних частин і матеріально-технічного забезпечення транспорту.

Маргарита Роблес заявила, що Іспанія може поставити Leopard 2 A4, які знаходяться в Сарагосі, “але деякі з них не можуть бути використані, ми збираємося проаналізувати, які з них можна переобладнати”.

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Як повідомляє Reuters, за підрахунком експерта з безпеки та оборони Фелікса Артеага з аналітичного центру Elcano, Іспанія має 108 танків 2A4 - старішої, стандартної моделі для багатьох європейських країн. Близько половини цих танків Іспанії знаходяться в північноафриканських анклавах Сеута і Мелілья, а 53 - законсервовані на військовій базі в Сарагосі. Деякі з танків у гіршому стані, ніж інші, їх використовували на запчастини.

Іспанія вже оцінила потреби в капітальному ремонті. Німеччина і Україна погодилися з вартістю, яка буде оплачена зі спеціального фонду, і оцінили, що роботи можуть розпочатися протягом двох місяців.

Нагадаємо, іспанська армія має на своєму озброєнні найбільше танків Leopard.

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