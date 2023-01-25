Украина может получить Leopard от еще одной страны: СМИ выяснили детали

Испанская армия является одной из тех, кто имеет больше танков Leopard.

Испания, скорее всего, решила присоединиться к поставкам танков Leopard Украине, противостоящей агрессии РФ.

Об этом сообщила газета El Pais.

Сейчас МИД и Минобороны страны обсуждают испанский вклад в программу, в которой ожидается участие многих европейских стран и стран НАТО: одних из-за прямых поставок боевых танков, а других — из-за финансирования. Ожидается, что в ближайшее время власти Испании обнародуют детали.

Днем ранее, 24 января, Конгресс во время пленарного заседания обсуждал возможные поставки Leopard в Украину. Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что европейские страны должны идти "бок о бок" в этом вопросе.

"Мы будем сохранять единство и координировать действия с остальными союзниками, прежде всего с Европой", — сказал Педро Санчес.

К слову, испанская армия является одной из тех, кто имеет больше танков Leopard – 347 единиц.

Танки для Украины

В ходе переговоров в Германии на прошлой неделе союзникам не удалось убедить Берлин предоставить Украине свои боевые танки Leopard.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с передачей Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что война здесь и сейчас и техника нужна Украине срочно.

Моравецкий заявил, что Польша создаст "меньшую коалицию" стран, готовых пожертвовать Украине часть своего современного оборудования и современных танков.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что есть ряд стран, готовых призвать Германию предоставить Украине танки "Леопард".

Немецкая газета Der Spiegel 24 января сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о доставке Украине как минимум одной танковой роты (14 танков) основных боевых танков Leopard 2 в неустановленные сроки.

Впрочем, государственный департамент США пока не подтверждает наличие официальных подтверждений со стороны германской стороны о готовности принять решение, которое позволило бы отправку в Украину германских танков Leopard.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден готовится отправить "значительное количество" танков Abrams M1 по Украине и Белый дом может объявить о доставке уже 25 января. Sky News Arabia уточняет, что Байден может передать Украине десять таких танков. На такой шаг Вашингтон, мол, хочет уйти, чтобы повлиять на Германию.

Reuters со ссылкой на американских чиновников тоже пишет, США готовы начать процесс передачи в Украину десятков боевых танков Abrams M1. Но процесс может занять месяцы, а, вероятно, даже годы.

В ISW объясняют, что предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет ВСУ нанести поражение российским захватчикам и освободить украинскую территорию от оккупантов.

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