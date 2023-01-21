В Бундестаге недовольны результатом "Рамштайна" по Leopard: на Шольца посыпалась критика

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман выразила разочарование тем, что во время встречи в формате "Рамштайн" не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Штрак-циммерман цитирует ZDF.

По ее словам, Берлин должен хотя бы разрешить другим странам поставлять такую технику украинским вооруженным силам.

"История смотрит на нас, а Германия, к сожалению, снова продемонстрировала несостоятельность. То, как канцлер ФРГ Олаф Шольц информирует об этой теме общественность — просто катастрофа. Поскольку, с одной стороны, Германия оказывает Украине масштабную помощь, однако из-за отсутствия решения о боевых танков создается другое впечатление", – говорит Штрак-Циммерман.

Она выразила мнение, что новый немецкий министр обороны Германии Борис Писториус якобы "находится на цепи".

"Сигнал был бы правильным, если бы мы дали партнерам зеленый свет. Не все должны, а те, у кого есть Leopard 2, и кто готов поставить их Украине. Это был бы первый шаг", — считает она.

Штрак-Циммерман заявила, что в Европе насчитывают почти 3 тыс. танков Leopard 2. "Даже если поставить часть из них – это будет настоящим сигналом", – добавила она.

Промедление по-немецки из Leopard

В пятницу, 20 января, участники заседания в Рамштайне не приняли решения о поставках танков в Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин якобы готов ускорить передачу танков Leopard 2 Украине. Впрочем, если у его страны будет соответствующие договоренности с союзниками.

В США таким решения не удовлетворены. Sky News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, мол в Вашингтоне не знают, как будет решаться вопрос по поставкам танков Leopard-2.

Руководитель польского Збигнев Рау раскритиковал Германию за колебания из помощи Украине с танками. По его словам, проливание украинской крови – цена колебаний по поставкам Leopard.

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