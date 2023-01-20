Танки для Украины: в Рамштайне не приняли положительное решение

В то же время глава Минобороны ФРГ убежден, что решение о танках для Украины будет принято в ближайшей перспективе.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники заседания в Рамштайне 20 января не приняли решение о поставках танков в Украину.

Об этом министр сказал по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины, сообщает "Укринформ".

Писториус пояснил, что есть аргументы "за" поставки танков и аргументы "против", которые выдвигаются разными странами. Однако заверил, что "Германия не будет стоять на пути партнеров".

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"Впечатление, что есть коалиция, где мешает только Германия, обманчиво", — заверил немецкий министр.

В то же время, он сообщил, что приказал провести инспекцию танков Leopard в Германии. По словам Писториуса, это мало что значит, но может быть подготовкой к возможному решению о передаче танков.

"В помощи Украине в борьбе с Россией важны тренировки, долгосрочные поставки и ремонт оборудования. Украинские войска должны быть готовы к немедленному использованию поставленного оборудования", – сказал министр обороны ФРГ.

В то же время он выразил убеждение, что решение о танках для Украины будет принято в ближайшей перспективе, но напомнил, что оно остается за канцлером Олафом Шольцом.

Напомним, накануне в немецком Бундестаге партии не смогли вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине современных танков Leopard 1 и Leopard 2. Несколько фракций выступили против.

Еще до встречи в Рамштайне американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Писториусом не смогли договориться о передаче Украине танков Leopard 2.

Заметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что танки немецкого производства соглашаются передать Польша, Финляндия, Португалия, Испания, однако на это необходимо согласие от государства, имеющего права на эту технику, – от Германии.

"У нас очень мало времени!" Зеленский впервые выступил на "Рамштайне" и сорвал овации!

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