Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Остин и Писториус не смогли договориться о передаче ВСУ Leopard — CNN

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2788
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Остин и Писториус не смогли договориться о передаче ВСУ Leopard — CNN

Фото: Associated Press

Министры встретились накануне "Рамштайна".

Глава Пентагона Ллойд Остин во время переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом не смогли договориться о передаче Украине танков Leopard 2.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что руководители Минобороны двух стран встретились накануне заседания "Рамштайна", которое состоится 20 мая и посвящено оказанию военной поддержки Украине.

"Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и "было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина", — пишет издание.

Впрочем, отмечает источник, перед встречей Остина с Писториусом в Вашингтоне были "очень оптимистичны и уверены, что достигнут прогресса" относительно передачи танков ВСУ.

К слову, накануне издание Reuters писало, что Остин во время встречи с Писториусом будет настаивать на том, чтобы Берлин дал разрешение на поставку танков Leopard ВСУ.

Напомним, в немецком Бундестаге партии не смогли вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине Leopard 1 и Leopard 2. Несколько фракций выступили против.

Между тем, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что несколько стран объявят о планах отправить в Украину танки немецкого производства.

Читайте также:

Если не "Леопарды", то что – какое оружие получит Украина после "Рамштайна"

Если не "Леопарды", то что – какое оружие получит Украина после "Рамштайна"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2788
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация