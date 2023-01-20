Остин и Писториус не смогли договориться о передаче ВСУ Leopard — CNN

Глава Пентагона Ллойд Остин во время переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом не смогли договориться о передаче Украине танков Leopard 2.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что руководители Минобороны двух стран встретились накануне заседания "Рамштайна", которое состоится 20 мая и посвящено оказанию военной поддержки Украине.

"Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и "было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина", — пишет издание.

Впрочем, отмечает источник, перед встречей Остина с Писториусом в Вашингтоне были "очень оптимистичны и уверены, что достигнут прогресса" относительно передачи танков ВСУ.

К слову, накануне издание Reuters писало, что Остин во время встречи с Писториусом будет настаивать на том, чтобы Берлин дал разрешение на поставку танков Leopard ВСУ.

Напомним, в немецком Бундестаге партии не смогли вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине Leopard 1 и Leopard 2. Несколько фракций выступили против.

Между тем, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что несколько стран объявят о планах отправить в Украину танки немецкого производства.

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