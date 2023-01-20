Остін та Пісторіус не змогли домовитися про передавання ЗСУ Leopard - CNN

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом не змогли домовитися про передавання Україні танків Leopard 2.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що керівники Міноборони двох країн зустрілися напередодні засідання "Рамштайну", яке відбудеться 20 сіня та присвячене наданню військової підтримки Україні.

"Офіційні особи США, знайомі із ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю в п'ятницю, і "було б дивно, якби Німеччина передумала, незважаючи на тиск Ллойда Остіна", - пише видання.

Втім, наголошує джерело, перед зустріччю Остіна з Пісторіусом у Вашингтоні були "дуже оптимістичні та впевнені, що досягнуть прогресу" щодо передавання танків ЗСУ.

До слова, напередодні видання Reuters писало, що Остін під час зустрічі з Пісторіусом наполягатиме на тому, щоб Берлін дав дозвіл на постачання танків Leopard ЗСУ.

Нагадаємо, у німеькому Бундестазі партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні Leopard 1 та Leopard 2. Декілька фракцій виступили проти.

Тим часом міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн оголосять про плани відправити в Україну танки німецького виробництва.

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