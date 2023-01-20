Убивство, а потім самогубство: на Сумщині сталася жахлива трагедія у родині

У місті Глухів під час сімейної сварки чоловік завдав ножове поранення своїй дружині.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

"Між подружжям сталася сварка, під час якої 45-річний чоловік завдав своїй 35-річній жінці ножове поранення. Потерпілу було доправлено до Глухівської міської лікарні, однак врятувати її не вдалось, від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла", - йдеться у повідомленні.

Після скоєння злочину чоловік пішов до господарської споруди та покінчив життя самогубством. Труп направлено до моргу для встановлення причин смерті.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, на Житомирщині поліцейські за кілька годин розкрили подвійне вбивство. Випадковий гість завдав смертельних поранень місцевому подружжю.

А у Запоріжжі зловмисник вбив товариша, а потім його матір, щоб не "здала" його поліції.

Вбивство у Чернівцях: чоловік тримав вдома цілий склад зброї

Читайте також: