У ЗСУ розповіли про небезпеку з Чорного моря

Зокрема, росіяни можуть мати в акваторії 40 ракет.

У Чорному морі Сили оборони зафіксували шість російських ракетоносіїв. Зокрема, два - підводні. Загальний залп може сягати 40 "Калібрів".

Про це під час телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони "Південь" Наталя Гуменюк.

"Можна говорити як про небезпеку поодиноких ракетних ударів, так і про підготовку до масованого ракетного удару", - наголосила вона.

За словами Гуменюк, росіяни зберігають так звану "ракетобезпечну зону". Втім, навіть на такій відстані окупанти можуть завдавати ураження по всій території країни "Калібрами", якими споряджені.

"Вони тримаються за мисом Тарханкут в напрямку Новоросійська, щоб, за відповідних погодних умов, зайти до пунктів базування, але не наближаються за відстань, з якої можуть бути уражені нами".

Нагадаємо, генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що ЗСУ перебувають у готовності на випадок повторної спроби російського десанту висадитися з боку Чорного моря в Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, заміновано підступи з моря.

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