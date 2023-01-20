Наступ з Білорусі почнеться не раніше осені 2023 року - ISW

Зараз наступ на Україну з півночі проводитись не буде через нестачу техніки та особового складу

Ймовірний наступ з території Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023 року.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що російська активність у Білорусі біли українського кордону вказує на те, що зараз наступ на Україну з півночі проводитись не буде, але ця загроза може значно вирости вже восени.

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"Поточна оцінка Найнебезпечнішого плану дій (MDCOA) – це напад Росії на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року. Це не просто відтермінування часових рамок для попереднього MDCOA. Це абсолютно новий MDCOA, оскільки він відбуватиметься за інших обставин", - заявляють в ISW.

Також в ISW заявили, що зможе завершити один або кілька додаткових призовів у запас до осені 2023 року. Цей термін дозволить Росії підготувати свою військову промисловість, щоб забезпечити війська необхідною технікою для наступу з Білорусі.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки часу російському командуванню потрібно, щоб створити в Білорусі наступальне угруповання.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білорусі ближче до кордону з Україною перекинули свої та російські бойові вертольоти.