Європа може повністю відмовитись від російського газу — Рютте

Можливо через кілька років європейські країни знову почнуть вкладати гроші в атомну енергетику

Відмова від російського газу є цілком реальною перспективою для країн Європи.

Таку думку висловив прем'єрміністр Нідерландів Марк Рютте на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що через кілька років європейські країни можуть знову почати вкладати гроші в атомну енергетику.

“Чи було помилкою відмовитися від атомної енергетики?.. Не здивуюся, якщо через кілька років... багато країн почнуть інвестувати в розвиток атомної енергетики. Ми вважаємо, що це має стати частиною нашого енергетичного кошика. Звичайно, на це піде багато років, і в короткостроковій перспективі ми робимо ставку на скраплений газ, на постачання зі США. Але я впевнений, що в якийсь момент ми зможемо позбутися залежності від Росії”, - сказав Рютте.

Також він висловив переконання, шо у цьому напрямку треба було діяти набагато раніше.

“Стосовно залежності від російського газу — я згоден, що ЄС зайняв певну вичікувальну позицію, мовляв, у нас є дешевий газ, і це добре для нашої економіки. Ми мали почати діяти раніше”, - підкреслив прем'єр-міністр Нідерландів.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина диверсифікувала поставки газу та нафти і більше не залежить від російських енергоносіїв.

Крім того, ми раніше інформували, що на тлі відмови європейських країн від російських енергоносіїв у Норвегії продовжують успішні пошуки нових родовищ природного газу. Ще одне велике родовище відкрито на шельфі в Норвезькому морі.

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