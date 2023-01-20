Астрологічний прогноз на 20 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до будь-яких починань – будь-які справи, від професійних до особистих та побутових, що стартували цього дня, приречені на успіх. Вирішуючи важливе питання, слід звернути увагу на нетривіальні способи, що дозволяють подивитися на проблему під несподіваним кутом зору.

Символ дня: Лотос.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно стежити за здоров'ям органів очей – менше читати за поганого освітлення та працювати за комп'ютером, а також стежити за станом тиску – насамперед внутрішньоочного.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися помірності, бажано також відмовитися від м'яса та випічки.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Магія та містика дня: день сприятливий для жіночої магії – насамперед приворотів та відворотів.

Сни дня: сни нинішньої місячної ночі розкажуть про події майбутнього як найближчого, так і не дуже.

Табу дня: не можна нічого ламати та руйнувати.

Ангел-охоронець дня: Сарос – зміцнює сімейне вогнище та створює нові спілки.

Афоризм дня: "Прекрасний спокій, марна необачність, мерзенна користь"(Періандр).

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