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Астрологический прогноз на 20 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 января

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к любым начинаниям – любые дела, от профессиональных до личных и бытовых, стартовавшие в этот день, обречены на успех. Решая важный вопрос, нужно обратить внимание на нетривиальные способы, позволяющие посмотреть на проблему под неожиданным углом зрения. 

Символ дня: лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит. 

За какую часть тела отвечает: глаза. 

Болезни дня: необходимо следить за здоровьем органов глаз – меньше читать при плохом освещении и работать за компьютером, а также следить за состоянием давления – прежде всего внутриглазного. 

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, желательно также отказаться от мяса и выпечки. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – прежде всего приворотов и отворотов. 

Сны дня: сны нынешней лунной ночи расскажут о событиях будущего – как ближайшего, так и не очень. 

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать. 

Ангел-хранитель дня: Сарос – укрепляет семейный очаг и создает новые союзы. 

Афоризм дня: "Прекрасен покой, напрасна опрометчивость, мерзостна корысть" (Периандр). 

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Дата публикации
Просмотры
285
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