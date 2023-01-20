Астрологический прогноз на 20 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к любым начинаниям – любые дела, от профессиональных до личных и бытовых, стартовавшие в этот день, обречены на успех. Решая важный вопрос, нужно обратить внимание на нетривиальные способы, позволяющие посмотреть на проблему под неожиданным углом зрения.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо следить за здоровьем органов глаз – меньше читать при плохом освещении и работать за компьютером, а также следить за состоянием давления – прежде всего внутриглазного.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, желательно также отказаться от мяса и выпечки.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – прежде всего приворотов и отворотов.

Сны дня: сны нынешней лунной ночи расскажут о событиях будущего – как ближайшего, так и не очень.

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать.

Ангел-хранитель дня: Сарос – укрепляет семейный очаг и создает новые союзы.

Афоризм дня: "Прекрасен покой, напрасна опрометчивость, мерзостна корысть" (Периандр).

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