Резников анонсировал "прекрасные новости" для украинских военных

Министр призвал внимательно следить за обновлениями сообщений из "Рамштайна"

Председатель Министерства обороны Украины Алексей Резников, который примет участие в заседании на базе "Рамштайн", анонсировал хорошие новости для Вооруженных сил Украины.

Об этом он написал у себя в Twitter.

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"Рамштайн-8" обязательно принесет отличные новости украинским солдатам с этими шевронами. Следите за обновлением!", — отметил Резников.

Также министр добавил, что украинские шевроны на стенде авиабазы "Рамштайн" – это еще одно доказательство того, что Украина стремится к интеграции в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины, стоимость которого составляет $2,5 млрд.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может получить немецкие танки без американских.

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