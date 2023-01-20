Резніков анонсував "чудові новини" для українських військових

Міністр закликав уважно слідкувати за оновленнями повідомлень з "Рамштайна"

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков, який братиме участь у засіданні на базі "Рамштайн", анонсував хороші новини для Збройних сил України.

Про це він написав у себе в Twitter.

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"Рамштайн-8" обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!", - зазначив Резніков.

Також міністр додав, що українські шеврони на стенді авіабази "Рамштайн" - це ще один доказ того, що Україна прагне до інтеграції у НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може отримати німецькі танки без американських.

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