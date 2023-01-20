Росія становитиме загрозу навіть після поразки в Україні - НАТО

Росія може прагнути відновити свій військовий потенціал після поразки у війні

Росія може становити загрозу для миру та безпеки навіть після того, як програє війну проти України.

Про це заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Reuters.

Бауер зазначив, що попри поразку в Україні, в НАТО вважають, що Росія може прагнути відновити свій військовий потенціал, чим становитиме небезпеку.

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"Хай яким буде результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції... тому загроза не зникає. Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали", - сказав Бауер.

Також він зазначив, що аналітикам Північноатлантичного альянсу потрібен час, щоб визначити, скільки часу потрібно буде Росії для відновлення військового потенціалу.

Нагадаємо, раніше премʼєрміністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Європейці чудово знають, що може відбутись, якщо намагатись постійно умиротворити агресора, тому країни Європи повинні залишатись обʼєднаними у протистоянні російській агресії в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що найближчі соратники диктатора Путіна все частіше визнають у публічних заявах, що Росія може програти на полі бою.

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