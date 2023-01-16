Молодик 21 січня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Водолії 21 січня о 22:53 за київським часом відкриє зовсім новий астрологічний період – Чорний Водяний Кролик (Кіт) вступає у свої права до 10 лютого 2024 року.

У цей час з'являється почуття внутрішньої свободи, натхнення, бажання творити навіть у прагматичних та обачних людей. У найближчі два тижні після цього молодик простіше зважитися на ризикований крок, що в результаті призведе до щасливих змін. Легше знайти людей, які підтримають вас і позитивно вплинуть на майбутнє, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Цікаве нумерологічне значення 21 – абсолютність, ідеальність, пасивність зовнішня. Тут жіноча, темна, пасивна складова (2), друга позиція у двозначному числі розвинулася повністю обсяг одиниці 1 – янского начала. А чоловіча, світла, активна частина (1) перша позиція у двозначному числі, прийняла якості двійки 2 – іньського початку. Це завершення існування та розвитку системи. На стадії 21 досягнуто максимально можливий рівень розвитку, за якого система є одним цілим. Подальші стадії вже призводять до виникнення нових протиріч, що ведуть за собою нову взаємодію та новий виток становлення системи в черговому витку еволюції. На стадії 21 вже неможливо повернути систему у такий суперечливий (початковий) стан, це можливо лише на новому рівні, але в цій системі цикл вже завершено. Тепер уже все змішалося, злилося в одній єдиній масі, прийшло знову до нуля, до тієї точки, де все починається спочатку. Це злиття чоловічого та жіночого, в результаті якого з'являється новий початок.

Суперечливий молодик, але він, загалом, принесе сприятливі оновлення. Більше жодних заборон та рамок – настав час для сміливих ідей та грандіозних планів. Водолій – символ істини, людства, дружби, колективного об'єднання. Молодик у цьому знаку на користь майбутнього!

Ставте високу мету, застосовуйте нові та сучасні технології. Велике значення має віра в те, що ви робите, і у свою мету, оскільки без віри немає енергії, без енергії немає звершень.

У період активних енергій Водолія можна і потрібно встановити здорові межі між вами та оточуючими, поважаючи водночас особистий простір інших людей. Молодик 21 січня посилює волелюбність, допоможе Україні наблизитися до перемоги над ru-агресором, оскільки за нами правда, за нами весь світ. Найсміливіші починання приречені на успіх, але тільки в тому разі, якщо вірити в себе і не боятися діяти. Україна – це незалежна держава, яка чітко розуміє свої кордони, свою історію, розбираючись усередині свого простору з усіма питаннями.

Управитель Молодика у Водолії – Уран, планета переміщається Тельцем, що символізує Україну. Впливи небесних тіл у найближчий місячний місяць сприятливі для нашої країни, тим більше президент Володимир Зеленський народився під знаком Водолія. Найближчим часом західні партнери та дружні держави з більшою інтенсивністю допомагатимуть Україні, збільшать постачання необхідної військової допомоги, що дозволить досягти успіхів на військовому фронті 2023 року та звільнити окуповані території. Завдяки воїнам України весь світ побачив справжнє обличчя путінської Росії, розбився вщент імперський міф про Третій Рим.

Молодик у Водолії допомагає знайти однодумців, сприяє цікавим знайомствам та романтичному спілкуванню, але, швидше за все, стосунки навряд чи переростуть у серйозні та довгострокові, проте залишать у пам'яті приємні спогади. Навіть у довгих та стабільних відносинах у цей період з'являється пікантність та непередбачуваність. Не забувайте про дотримання невеликої дистанції: вторгатися в чужий простір і встановлювати там свої правила точно не варто.

У молодик 21 січня і найближчими днями після нього не можна піддаватися своїм поривам і змінювати місце роботи, якщо це не було заплановано раніше. Бажано відкласти всі поточні справи та приділити час тому, що вам справді цікаво. Добре створювати нові проєкти, шукати близьких за духом людей, працювати у новому напрямку. Імовірність щасливих випадковостей, неординарних ситуацій та несподіваних поворотів у цей місячний місяць значно збільшується, головне не забувати, що дива трапляються з тими, хто в них вірить. Саме час перевести бізнес на новий рівень та отримувати пасивний дохід. Більшість питань та робочих проблем вирішуються швидше та легше, завдяки нестандартному підходу до справ, вмінню спільно знаходити рішення.

21 січня 2023 року — перший молодик після кількох місяців ретроградного Марса і Меркурія. Тепер можна видихнути, період, нарешті, закінчився, тому саме час згадати всі відкинуті через власний скептициз ідеї і перестати боятися поломок побутової техніки, автомобіля, робочого обладнання. Оптимізм повернеться навіть до найскептичніших натур.

Опозиція молодика з Ліліт (Чорним Місяцем) у Леві може принести негативні емоції та дивні обставини. Також аспект піднімає кармічні теми, змушує повторно проходити ту саму ситуацію, яку не зрозуміли минулого разу і не зробили висновків. Тому так важливо помічати деталі, щоб вчасно запобігти негативному розвитку подій. Але не засмучуйтеся, якщо раптом відбудуться неприємності в день молодика, друзі та близькі люди допоможуть відновити душевну рівновагу. Краще не планувати цього дня публічні виступи, важливі зустрічі, з'ясування стосунків. Уникайте завищених очікувань та потурання своїм слабкостям, інакше потім буде складно вийти із подібних станів.

Управитель молодика у Водолії – Уран у перший тиждень зростального Місяця, стаціонарний – змінює фазу руху, тобто. з ретроградного переходить у директне, що є сприятливим показником. Енергії планети сильні, розумний ризик вітається цими днями, можливе раптове усвідомлене знаходження рішення будь-якго завдання, для якого довго не було рішення. В інформаційному просторі з'являється більше правдивої інформації, люди швидше знаходять спільну мову. Позитивні емоції посилюються, фізичний стан на піднесенні, але варто уникати стресів та негативних емоцій. Корисно більше гуляти, загартуватися, займатися спортом.

Молодик у Водолії принесе щасливі події Водоліям, Близнюкам та Терезам. Найважливіші для вас взаємини, довгострокові проєкти виходять на фінішну пряму і в громадську площину. Творчість, хобі та мистецтво надихає та викликає задоволення. Можна вигадати щось зовсім нове і незвичайне, здивувавши не лише оточення, а й самого себе. Навчання у групах, спільні роботи проходять дуже ефективно. Добре планувати майбутнє, ставити цілі, але потрібно бути готовим до того, що вже наступного місяця ви захочете більшого, ніж зараз.

Найскладніше у дні молодика у Водолії, представникам знаків Тельця, Лева, Скорпіона. У цей час суперники активізуються, виникають непередбачені перешкоди, доводиться вести активну боротьбу за просування своїх інтересів, підвищення у професійній сфері. Може здаватися, що час прискорюється: стільки всього потрібно встигнути, але не вистачає ні на що. За кілька днів усе стане на свої місця, тому не варто даремно витрачати свої ресурси.

Молодик у Водолії сприятливий практично для всіх знаків зодіаку, можна починати свою справу, вигадувати і втілювати найсміливіші плани, працювати над ризикованими і складними справами. Водночас немає сенсу надто планувати та контролювати розвиток бізнесу чи взаємин, оскільки протягом усього місяця місяця відбуватимуться позапланові події. Будьте готові до несподіванок, раптових поворотів у справах і намагайтеся швидко на все реагувати, а також якісніше виконувати свої обов'язки.

Читайте також: