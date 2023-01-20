Европа может полностью отказаться от российского газа - Рютте

Возможно, через несколько лет европейские страны снова начнут вкладывать деньги в атомную энергетику.

Отказ от российского газа вполне реальной перспективой для стран Европы.

Такое мнение высказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Укринформ.

Он заявил, что через несколько лет европейские страны могут снова начать вкладывать деньги в атомную энергетику.

«Было ли ошибкой отказаться от атомной энергетики?.. Не удивлюсь, если через несколько лет... многие страны начнут инвестировать в развитие атомной энергетики. Мы считаем, что это должно стать частью нашей энергетической корзины. Конечно, на это уйдет много лет, и в краткосрочной перспективе мы делаем ставку на сжиженный газ, на поставки из США. Но я уверен, что в какой-то момент мы сможем избавиться от зависимости от России”, — сказал Рютте.

Также он выразил убеждение, что в этом направлении нужно было действовать гораздо раньше.

“Что касается зависимости от российского газа — я согласен, что ЕС занял определенную выжидательную позицию, мол, у нас есть дешевый газ, и это хорошо для нашей экономики. Мы должны были начать действовать раньше”, — подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

Напомним, ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия диверсифицировала поставки газа и нефти и больше не зависит от российских энергоносителей.

Кроме того, мы ранее сообщали, что на фоне отказа европейских стран от российских энергоносителей в Норвегии продолжают успешные поиски новых месторождений природного газа. Еще одно крупное месторождение открыто на шельфе в Норвежском море.

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