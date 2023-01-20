Три знака Зодиака, к которым сегодня может прилететь бумеранг

День, когда любые события будут логическим следствием предыдущего жизненного периода – точнее, поступков и даже мыслей, которые человек допускал в это время. Именно в такие дни чаще всего прилетает бумеранг, который несет напоминание о нашем поведении – как плохом, так и хорошем: в первом случае оно окажется предупреждением и даже наказанием, а во втором – благодарностью.

Сегодня, 20 января, бумеранг может посетить представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них встреча с ним особенно важна.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы делают добро исключительно самим себе – у них слишком много нужд и желаний, чтобы тратить время и силы на других. Тем не менее иногда – на волнах хорошего настроения, переходящего в эйфорию – они вполне могут облагодетельствовать кого-то из окружающих их людей. Неудивительно, что те захотят их отблагодарить, что окажется полной – и приятной – неожиданностью для представителей знака.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, чего уж тут греха таить, время от времени позволяют себе неблаговидные поступки по отношению к окружающим их людям, особенно если они считают, что те обладают чем-то, что по праву должно принадлежать им. В таком случае, по мнению представителей знака, отобрать это совсем не грех. Вот только у высших сил может быть на этот счет свой взгляд, и они соответствующим образом поступят с ними самими.

Козерог (22.12 – 20.01)

У Козерогов, несмотря на массу положительных качеств, есть и отрицательные, одно из которых – прижимистость. И если в последнее время они пожадничали и не дали нуждающемуся человеку того, что он у них просил, то же самое может сегодня произойти и с ними. Высшие силы надеются, что таким образом смогут научить представителей знака быть щедрее и отзывчивее.

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