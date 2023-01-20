Росіяни проводять тотальну русифікацію шкіл у окупованому Маріуполі

У школах тимчасово окупованого Маріуполя російські агресори проводять тотальну русифікацію навчального процесу.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

В повідомленні вказується, що окупанти починають кожен тиждень з прослуховування гімну Росії.

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"У школах Маріуполя окупанти здійснюють тотальну русифікацію школярів. Кожен тиждень починається з гімну Росії та «разговора о важном». Якщо немає «національних свят», то на цій "годині русифікації" дітям вбивають в голову російські наративи про героїв та велич РФ", - повідомили у ЦПД.

Також окупанти вимагають від людей, які опинились в окупації у Запорізькій області отримувати громадянство РФ.

"Якщо не береш паспорт, ти не можеш працювати, займатися підприємницькою діяльністю. Таким чином, примус до колаборації став тотальним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території України агресори почали загострювати гуманітарну кризу, блокують видачу коштів та погрожуючи виселенням з квартир людям, які не хочуть отримувати російські паспорти.

Крім того, ми раніше інформували, що на тимчасово окупованих територіях росіяни перевіряють телефони людей, які нібито можуть передавати дані про місцеперебування та переміщення ворожої техніки.

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