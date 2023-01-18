Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Голова "Нафтогазу" повідомив "чудові новини з Давосу"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
2281
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Голова "Нафтогазу" повідомив "чудові новини з Давосу"

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

"Нафтогаз" домовився про додаткові обсяги блакитного палива.

НАК "Нафтогаз України" у Давосі домовилась з міжнародними партнерами щодо резервування додаткових обсягів газу для України на поточний опалювальний сезон.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

"Чудові новини з Давосу — газу вистачить! Із Європейським банком реконструкції та розвитку домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами – ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією – про фінансування закупівлі; з провідними нафтогазовими компаніями – про резервування необхідних обсягів", - розповів Чернишов.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" у грудні повідомив, що Україна отримає близько 350 млн куб. м газу від норвезької державної енергетичної компанії Equinor та 100 млн куб. м газу від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців.

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна розпочала опалювальний сезон 2022/2023 із запасами газу в 11,7 млрд кубометрів. Якщо цих запасів буде мало, західні партнери допоможуть із закупівлею додаткових обсягів.

Своєю чергою, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко запевнив, що навіть за блекауту газ в українців буде.

Читайте також:

Лайфхаки Данії - як позбутися нафтогазової залежності від країни-бензоколонки Росії

Лайфхаки Данії - як позбутися нафтогазової залежності від країни-бензоколонки Росії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2281
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація