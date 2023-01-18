Голова "Нафтогазу" повідомив "чудові новини з Давосу"

НАК "Нафтогаз України" у Давосі домовилась з міжнародними партнерами щодо резервування додаткових обсягів газу для України на поточний опалювальний сезон.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

"Чудові новини з Давосу — газу вистачить! Із Європейським банком реконструкції та розвитку домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами – ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією – про фінансування закупівлі; з провідними нафтогазовими компаніями – про резервування необхідних обсягів", - розповів Чернишов.

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Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" у грудні повідомив, що Україна отримає близько 350 млн куб. м газу від норвезької державної енергетичної компанії Equinor та 100 млн куб. м газу від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців.

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна розпочала опалювальний сезон 2022/2023 із запасами газу в 11,7 млрд кубометрів. Якщо цих запасів буде мало, західні партнери допоможуть із закупівлею додаткових обсягів.

Своєю чергою, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко запевнив, що навіть за блекауту газ в українців буде.

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