Чи можуть повернути чоловіків призовного віку з-за кордону до України

Чи можуть військовозобов'язаних чоловіків за кордоном змусити стати на військовий облік, чи можуть повернути їх до України, читайте в матеріалі ТСН.ua

Згідно з постановою Кабінетів міністрів від 30 грудня 2022 року, N 1487 посольства та консульства України повинні вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних, резервістів, інформувати українців, які перебувають за кордоном, про початок нового призову та мобілізації та "сприяти" поверненню їх додому.

На думку юриста Миколи Гольбіна наразі не існує механізмів як змусили чоловіків стати на консульський та військовий облік за кордоном, тим більше повернути їх до дому. Кримінальні справи по цьому факту також не можливо розпочати, тому що це територія інших держав, де діють міжнародні закони.

Як зазначають експерти:

На облік українці можуть стати лише добровільно.

Співробітники дипустанов теоретично зможуть поінформувати про призов, однак не зобов'язані та не мають права вручати повістки військовозобов’язаним .

. Немає чіткого механізму «сприяння поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну», депортувати чоловіків можна лише за рішенням суду іноземної держави.

Видача (екстрадиція) застосовується лише у випадку скоєння певного злочину, але громадяни України, які виїхали за кордон під час війни — не є злочинцями.

Читайте також: