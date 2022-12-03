Чи можливий газовий блекаут в Україні: відповідь експерта

Україна забезпечена природним газом у підземних газосховищах.
Навіть за тотального блекауту газ в українців буде.
Про це повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко в ефірі телемарафону 3 грудня.
Він запевнив, що Україна забезпечена природним газом у підземних газосховищах, а видобувні компанії продовжують активно закачувати та видобувати газ.
"Якщо немає електрики, зокрема, газ використовується і для транспортування газу. Тому в плані електрики — це негативно впливає на роботу енергетичного сектору. Але зазвичай енергетики швидко поновлюють енергопостачання. Та, зокрема, й видобувні компанії України активно використовують генератори, зокрема, дизель-генератори для того, щоб продовжувати видо", - сказав Петренко.
Як Україна готується до нового блекауту
Влада та військові заявляють, що Росія готується до нового масованого ракетного удару. Ціль - енергетичні об'єкти, аби залишити українців без тепла, води та світла. Тому громадян України закликають наперед підготуватися - зарядити усі пристрої, купити теплі речі, набрати води.
Міський голова Віталій Кличко розповів, що у разі надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, але в дуже складних умовах. Рух поїздів метрополітену в разі надзвичайної ситуації буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.
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