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Чи можливий газовий блекаут в Україні: відповідь експерта

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чи можливий газовий блекаут в Україні: відповідь експерта

Фото: pixabay.com

Україна забезпечена природним газом у підземних газосховищах.

Навіть за тотального блекауту газ в українців буде. 

Про це повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко в ефірі телемарафону 3 грудня.

Він запевнив, що Україна забезпечена природним газом у підземних газосховищах, а видобувні компанії продовжують активно закачувати та видобувати газ. 

"Якщо немає електрики, зокрема, газ використовується і для транспортування газу. Тому в плані електрики — це негативно впливає на роботу енергетичного сектору. Але зазвичай енергетики швидко поновлюють енергопостачання. Та, зокрема, й видобувні компанії України активно використовують генератори, зокрема, дизель-генератори для того, щоб продовжувати видо", - сказав Петренко.

Як Україна готується до нового блекауту

Влада та військові заявляють, що Росія готується до нового масованого ракетного удару. Ціль - енергетичні об'єкти, аби залишити українців без тепла, води та світла. Тому громадян України закликають наперед підготуватися - зарядити усі пристрої, купити теплі речі, набрати води. 

Міський голова Віталій Кличко розповів, що у разі надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, але в дуже складних умовах. Рух поїздів метрополітену в разі надзвичайної ситуації буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. 

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Дата публікації
Перегляди
184
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