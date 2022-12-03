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Ціни на газ для населення у грудні: з'явилися дані постачальників

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ціни на газ для населення у грудні: з'явилися дані постачальників

Фото: pixabay.com

Тариф "Нафтогаз України" для населення зберігається на рівні 7,96 грн/куб.

У грудні річні тарифні плани на газ пропонують дев'ятьох постачальників. Вартість палива від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Про це свідчать дані компаній.

Тариф "Нафтогаз України" для населення зберігається на рівні 7,96 грн/куб, не зміняться тарифи на розподіл газу та операторів ГРС. 

Ціни:

  • "Нафтогаз України" - 7,96
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "Еру Людям" - 7,70 гривень
  • СвітлоГаз" - 9,99.
  • "Енерджі трейд груп" - 7,799
  • "Полтавагаз збут" - 7,99
  • "Прикарпатий енерго трейд" - 7,98
  • "Львівенергозбут" - 8,20
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

Нагадаємо, вартість послуг газопостачання для побутових споживачів залишиться такою як самою, як була до 24 лютого 2022 року. У випадку річного контракту, встановлений у ньому тариф діятиме весь період воєнного стану та ще 6 місяців після.

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Дата публікації
Перегляди
931
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