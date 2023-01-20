Наступление из Беларуси начнется не раньше осени 2023 года — ISW

Сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет из-за нехватки техники и личного состава

Вероятное наступление с территории Беларуси может начаться не раньше осени 2023 года.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что российская активность в Беларуси у украинской границы указывает на то, что сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет, но эта угроза может значительно вырасти уже осенью.

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"Текущая оценка опаснейшего плана действий (MDCOA) — это нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего MDCOA. Это совершенно новый MDCOA, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах", — заявляют в ISW.

Также в ISW заявили, что сможет завершить один или несколько дополнительных призывов впрок к осени 2023 года. Этот термин позволит России подготовить свою военную промышленность, чтобы обеспечить войска необходимой техникой для наступления из Белоруссии.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько времени российскому командованию нужно, чтобы создать в Беларуси наступательную группировку.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Беларуси ближе к границе с Украиной перебросили свои и российские боевые вертолеты.